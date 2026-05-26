Dünya
AA 26.05.2026 10:31

CENTCOM: ABD kuvvetleri, İran'ın güneyine "meşru müdafaa" amaçlı saldırılar düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD kuvvetlerinin İran'ın güneyine "meşru müdafaa" amaçlı saldırılar düzenlediğini belirtti.

CENTCOM: ABD kuvvetleri, İran'ın güneyine "meşru müdafaa" amaçlı saldırılar düzenledi

ABD basınında yer alan haberlere göre Hawkins, yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın güneyindeki bazı hedeflere yeni saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hawkins, saldırıların "meşru müdafaa" amacıyla yapıldığını ve "ABD askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını" savundu.

Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğunu aktaran Hawkins, ABD'nin "devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacağını" kaydetti.

ETİKETLER
ABD İran
