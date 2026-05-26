Hürmüz Boğazı kapandı, dünya "tasarruf" moduna geçti

Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kapanma, küresel ekonomide enerji, ticaret ve finans kanalları üzerindeki baskıyı hızla artırıyor.

Bu kapsamda hükümetler, enerji tüketimini azaltmak amacıyla evden çalışmaya izin verilmesini, araç kullanımına kısıtlama getirilmesini içeren yeni ekonomi paketleri hazırladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu'da artan gerilimin küresel petrol arzında tarihin en büyük kesintisine yol açtığı uyarısında bulunarak, petrol tüketimini hızla düşürecek radikal bir eylem planı çağrısı yaptı.

Orta Doğu'daki askeri çatışmaların benzeri görülmemiş bir küresel enerji krizini tetiklediği belirten IEA, yakıt sarfiyatını düşürmek amacıyla uzaktan çalışma modeline geçilmesini, otoyollardaki hız limitlerinin ise en az 10 kilometre düşürülmesini önerdi.

Vietnam Endüstri ve Ticaret Bakanlığı, Orta Doğu'daki gerilimin yakıt tedarikinde yarattığı baskı nedeniyle vatandaşlara evden çalışma ve toplu taşıma kullanma, iş yerlerine de uzaktan çalışmaya geçme çağrısı yaptı.

Nepal, devlet daireleri ve eğitim kurumlarında haftalık tatili cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki güne çıkardığını duyurdu.

Güney Kore, petrol tüketimi açısından ilk 50'de yer alan şirketlerden enerji tasarrufu planları hazırlamalarını isteyeceğini ve verilen hedeflere ulaşan firmalara teşvikler sunulacağını açıkladı.

Güney Kore Parlamentosu, Orta Doğu'daki gerilimin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 26,2 trilyon won (17,7 milyar dolar) tutarındaki ek bütçe tasarısına onay verdi.

Tayland, tasarruf amacıyla, devlet kurumlarındaki çalışanların evden çalışması talimatını verdi. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, özel sektörün de evden çalışma düzenlemesini benimsemesi çağrısında bulundu.

Malezya, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı küresel enerji krizinin ardından tasarruf amacıyla devlet kurumlarındaki çalışanların uzaktan çalışma düzenine geçeceğini duyurdu.

"Bu durum, hükümetlerden çok tüketiciler tarafından şekillenecektir"

İrlanda üniversitelerinden Trinity College Dublin'den Örgütsel Davranış Profesörü Wladislaw Rivkin, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rivkin, "Bazı ülkelerin çalışma saatlerine getirdiği kısıtlamalar, uzaktan çalışmaya izin verilmesi ve ücretsiz toplu taşıma gibi enerji krizine karşı alınan önlemlerle salgın döneminde uygulananlar arasında sınırlı da olsa bir benzerlik olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ancak, güncel önlemlerin Kovid-19 salgınında olduğu gibi kişiler arası teması sınırlamaktan ziyade, yakıt tüketimiyle bağlantılı olduğuna işaret eden Rivkin, şimdiye kadar alınan önlemlerin çok daha küçük ölçekte olduğuna ve dünyanın belirli bölgeleriyle sınırlı kaldığına dikkati çekti.

Rivkin, uzaktan çalışma uygulamaları sayesinde insanların işe gidip gelme sıklığının azaldığını, böylece enerji tüketiminin düştüğünü ve yakıt tasarrufu sağladığını vurguladı.

Bu önlemlerin insanların işe arabayla gidip geldiği durumlarda daha etkili olduğunu belirten Rivkin, bisiklet, yürüyüş veya toplu taşıma araçlarının kullanıldığı durumlarda ise etkinin daha az olduğunun altını çizdi.

Enerji krizinin yeni önlemlerin alınmasına yol açıp açmayacağını söylemek için henüz çok erken olduğuna değinen Rivkin, "Kriz, yakıt maliyetlerinde uzun vadeli artışlara yol açarsa, bu durum insanların işe gidip gelme sıklığını ve kullandığı ulaşım yöntemlerini etkileyebilir." ifadesine yer verdi.

Dr. Rivkin, bu durumun 4 günlük çalışma uygulamasını başlatabileceğini kaydetti.

Rivkin, "Kovid-19 salgınındaki gibi geniş çaplı sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamalarının uygulanacağını düşünmüyorum. Bu durum bir halk sağlığı krizinden ziyade ekonomik bir kriz olduğu için, hükümetlerden çok tüketiciler tarafından şekillenecektir." ifadelerini kullandı.