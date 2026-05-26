Brent petrolün varili 95,29 dolardan işlem görüyor

Dün 97,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,42 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2 artarak 95,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,70 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarının ardından yükseldi. Söz konusu gelişmeler olası bir anlaşmaya ilişkin yürütülen sürecin kırılgan zeminde devam ettiğini ortaya koyuyor.

Gece saatlerinde taraflar arasında barış anlaşmasına yönelik umutlarla düşüş gösteren petrol kontratları, ABD'nin Güney İran'daki saldırıları ve İsrail'in Hizbullah'a yönelik operasyonlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

İran basını, ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile bir gün önce müzakere edilen anlaşmanın "yakın zamanda çatışmaların sona ereceğine dair umutları zayıflattığını" belirtti.

İran, savaşın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı üzerinden gemi trafiğinin büyük bölümünü fiilen durdurdu. Bu durum, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz akışının yaklaşık beşte birini etkiledi.

Saldırılar, İran'ın Baş Müzakerecisi ve Dışişleri Bakanı'nın Katar Başbakanı ile olası bir anlaşma için Doha'da görüşmeler yürüttüğü sırada gerçekleşti.

Washington ve Tahran yönetimleri, savaşın durdurulmasını sağlayacak ve müzakerecilere nihai anlaşma için 60 günlük süre tanıyacak bir mutabakat zaptı üzerinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump İran ile olası anlaşmanın ya harika ve anlamlı olacağını ya da herhangi bir anlaşma olmayacağını belirtti. Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin "iyi gittiğini", anlaşmaya taraf bölge ülkelerinin eş zamanlı olarak Abraham Anlaşmaları'na katılması gerektiğini savundu.

Daha önceki anlaşma haberlerinden bir sonuç çıkmaması da göz önüne alındığında, süreçte yatırımcıların daha temkinli davrandığı görülüyor. ABD'de ham petrol stoklarında görülen kayda değer düşüş görüşmelerden çıkacak sonuçların önemini ortaya koyuyor.

Brent petrolde teknik olarak 96,23 doların direnç, 94,83 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.