Ekonomi
AA 26.05.2026 09:55

Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 690 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 47 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 980 liradan satılıyor.

[Fotograf: AA]

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 6 bin 714 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 690 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 47 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 980 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 4 bin 534 dolardan işlem görüyor.

ABD-İran geriliminde sona yaklaşıldığına ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser mesajlara karşın diplomatik başlıkların henüz somut bir anlaşmaya dönüşmemiş olması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı açısından soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve bunun enflasyon ile faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişelerini artırması altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

