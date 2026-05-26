Gündem
AA 26.05.2026 12:31

Yargıtay, "CHP Genel Başkanı"nı güncelledi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, istinafın CHP kurultay davası kararı sonrası siyasi parti genel bilgilerini güncelledi ve CHP Genel Başkanı kısmına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı yazıldı.

Yargıtay, "CHP Genel Başkanı"nı güncelledi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptaline, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararı sonrası Başsavcılık, siyasi parti genel bilgileri bölümündeki Özgür Özel ismini çıkardı ve Kemal Kılıçdaroğlu ismini Parti Genel Başkanı olarak güncelledi.

Başsavcılığın verilerine göre, CHP'nin kayıtlı 1 milyon 922 bin 757 üyesi bulunuyor.

Bayram trafiği Trafik İzleme Merkezi'nden anlık takip ediliyor
Dünyada Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri
