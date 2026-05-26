Kara yollarında tedbirler üst seviyede

Akdeniz ve Ege bölgelerinin kesişim noktası olan kara yolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekiplerinin sayısı artırıldı.

Burdur sorumluluk bölgesinde denetim yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca kara yolunda görevini sürdürecek.

Büyük bölümü Burdur İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında yer alan kara yolunda ekipler, oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Bölgede görev yapan Trafik 6. Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Üret, yolun Antalya ve Denizli gibi büyük illerden geçen trafik koridoru haline geldiğini söyledi.

Tatil sezonunun açılmasıyla trafik yoğunluğunda ciddi artış beklendiğini anlatan Üret, "Burdur'dan geçişlerde yıllık trafik hacmi 14 milyonu bulmaktadır. Turizm güzergahı olması ve çevre illerle bağlantı noktası olmasından, özellikle Kazak ve Kargı tünellerinin bulunduğu Isparta-Antalya devlet kara yolunda günlük trafik hacmi 10 binken, bayram tatilinde bu sayı 18 bine çıkıyor." diye konuştu.

Üret, trafik kurallarının daha sıkı uygulanması, daha güvenli bir ortamın oluşturulması ve herkesin rahat şekilde seyahat etmesi için görev başında olduklarını vurguladı.

Kazaların yüzde 64'ü hız kaynaklı

Kazaların yoğunlukta meydana geldiği bölgelerde daha sıkı tedbirler aldıklarını vurgulayan Üret, bölgedeki trafik kazalarına yüzde 47 otomobil, yüzde 23 motosiklet ve yüzde 14 kamyonet cinsi araçların karıştığını dile getirdi.

Üret, kazaların yüzde 64'ünün hızdan kaynaklı olduğuna değinerek, kazalara bağlı can kayıplarının azaltılması için hız sınırı, emniyet kemeri ve kask, seyir halinde cep telefonu ve alkollü araç kullanımı ihlallerini tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Trafik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla geçen sene 30 bin 484 vatandaşa, genel trafik bilgisi ve trafik güvenliğine yönelik eğitim verildiğini hatırlatan Üret, eğitimlerde 14 bin 490 materyal dağıttıklarını söyledi.

Üret, bu yıl da 20 bin 180 vatandaşa trafik güvenliğine yönelik eğitim verildiğini belirterek, özellikle genç sürücüler ve motosikletlere yönelik, lise, yüksekokul ve gençlerin bulunduğu diğer alanlarda, "Reflektif yelek giy görünür ol", "Kaskımla güvendeyim" projeleri kapsamında eğitimlerin sürdüğünü dile getirdi.