Az Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.05.2026 12:06

Engelli öğrencilerin eğitime erişimi ücretsiz ulaşımla kolaylaşıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının Taşımalı Eğitim Projesi kapsamında, 2023'ten bugüne kadar engelli öğrencilerin taşımalı eğitimi için 16 milyar 839 milyon lira kaynak kullanıldı.

Engelli öğrencilerin eğitime erişimi ücretsiz ulaşımla kolaylaşıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, taşımalı eğitim projesinin hayata geçirildiği 2004-2005 öğretim yılından bu yana özel eğitime gereksinim duyan engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz ulaşımları sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları öğrencileri ile yaygın kursiyerleri kapsayan programdan tüm engelli gruplar yararlanabiliyor.

Engelli öğrencilerin okullarına daha kolay erişimleri sağlanarak, okula gitme oranlarının artırılması, eğitim ve öğretimin teşvik edilmesi, engelli öğrencilerde okul sevgisinin oluşması, öğrencilerin ulaşımda yaşadıkları sorunların giderilmesi ve böylece engelli bireylerin sosyal hayatın her safhasında kendilerine yer bulabilmesi hedefleniyor.

Böylelikle 2023'ten bugüne kadar taşıma uygulamasından yararlanan engelli öğrenci sayılarında belirli oranda artış olduğu gözlendi.

Bu kapsamda, 2023 yılında 127 bin 741 öğrenci için 2 milyar 400 milyon lira, 2024 yılında 133 bin 893 öğrenci için 6 milyar 409 milyon lira, 2025 yılında ise 140 bin 306 öğrenci için 8 milyar 30 milyon lira olmak üzere toplam 16 milyar 839 milyon lira kaynak kullanıldı.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Erdoğan: Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak
14:23
Çanakkale'de ormanlara girişler yasaklandı
14:14
"Sıfır Atık Festivali" İstanbul'da düzenlenecek
14:42
Bursa'da hafif ticari araç, 6 araca çarpıp takla attı
13:44
Devlet Bahçeli: Bayram mazlum coğrafyalara derman getirsin
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti
Bayram trafiği Trafik İzleme Merkezi'nden anlık takip ediliyor
Bayram trafiği Trafik İzleme Merkezi'nden anlık takip ediliyor
FOTO FOKUS
Dünyada Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri
Dünyada Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ