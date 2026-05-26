Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.05.2026 15:46

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

Bayram dolayısıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman yavaş ilerliyor.

Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında incelemelerde bulundu, görevli güvenlik güçleri ile yolculuk yapan vatandaşlarla bayramlaştı.

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Sarıibrahim, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirleri ve aileleri birbirine bağlayan güzel bir güzergahta olduklarını ve geçen bayramlara göre daha akıcı bir bayram trafiği yaşandığını belirtti.

Programa, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal da katıldı.

ETİKETLER
Kurban Bayramı Kırıkkale Trafik
Sıradaki Haber
İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
Kocaeli'de alg patlaması: Deniz turuncuya döndü
17:08
İran'da uluslararası internet erişimi aylar sonra aşamalı olarak yeniden sağlandı
17:13
Bizim Çocuklar, Riva'da testten geçti
17:08
İstanbul'da kaçak kurbanlık sevkiyatına 626 bin lira ceza
16:45
AB: Gazze'ye giren insani yardım akışı son derece yetersiz ve düzensiz
16:41
Der Spiegel: ABD NATO’ya yaptığı askeri katkıları keskin şekilde azaltacak
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
Dünyada Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri
Dünyada Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ