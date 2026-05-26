Bursa'da hafif ticari araç, 6 araca çarpıp takla attı

Sinandede Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde A.E. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.E., ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hafif ticari aracın çarptığı 6 araçta hasar oluştu.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.