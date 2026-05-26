AA 26.05.2026 14:28

İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak

Kurban Bayramı boyunca İstanbul'da sıcak ve güneşli havanın etkili olması beklenirken, sadece bayramın ikinci gününde yağış geçişi görülecek.

[Fotograf: AA]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, İTÜ Atmosferik Modelleme Takımı olarak İstanbul için bayram havasını değerlendirdiklerini söyledi.

Toros, "Bayram boyunca İstanbul'da sıcak ve güneşli hava etkili olacak. Sadece bayramın ikinci gününde bir yağış geçişi bekliyoruz." dedi.

Bayramın birinci günü İstanbulluları güzel bir havanın karşılayacağını belirten Toros, gökyüzünün açık ve güneşli olmasının beklendiğini, hava sıcaklığının sabah saatlerinde 16 derece, gün içinde 27 dereceye kadar yükseleceğini, rüzgarın kuzeydoğu yönünden hafif şekilde 3 ila 12 kilometre arasında eseceğini kaydetti.

UV indeksinin 9 seviyesine ulaşıp "çok yüksek" kategorisinde olmasının beklendiğini söyleyen Toros, özellikle bayramlaşma ve kurban kesim alanlarında açık havada bulunacak vatandaşların güneşin dik geldiği öğle saatlerinde dikkatli olmaları, vücutlarını güneş ışınlarından korumalarının sağlık açısından önem arz ettiğini dile getirdi.

İstanbul'da bayramın ikinci günü kısa süreli sağanak yağış geçişlerinin beklendiğini ifade eden Toros, buna rağmen sıcaklıkların yüksek seyrini koruyacağını bildirdi.

Toros, bayramın ikinci gününde sabah saatlerinde 17 derece olan hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27 derece civarında olmasının tahmin edildiğini, sabah saatlerinde güneyli yönlerden esen hafif rüzgarın öğleden sonra 2 ila 4 kilometre hızlanarak kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceğini kaydetti.

Bayramın üçüncü günü İstanbul'da yeniden güneşli havanın etkili olmasının öngörüldüğünü dile getiren Toros, sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş görülebileceğini ifade etti.

Toros, sabah saatlerinde hava sıcaklığının 16 derece civarında, öğleden sonra ise 24 dereceye kadar yükselmesinin tahmin edildiğini belirtti.

Bayramın son günü İstanbul genelinde güneşli ve açık havanın etkili olmasının beklendiğini aktaran Toros, sabah saatlerinde sıcaklığın 17 derece civarında, öğleden sonra ise 25 dereceye kadar yükselmesinin tahmin edildiğini sözlerine ekledi.

