Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 26.05.2026 16:37

Müze ve ören yerleri Kurban Bayramı boyunca ziyaret edilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bayram tatili boyunca Türkiye genelinde ziyarete açık olan müze ve ören yerlerini duyurdu.

Müze ve ören yerleri Kurban Bayramı boyunca ziyaret edilebilecek

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuyla kuşanarak bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığı belirtildi.

"Kurban Bayramı süresince, tarihimizin ve kültürümüzün kapılarını sizler için açık tutmaya devam ediyoruz. Ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, huzur, bereket ve sağlık dolu bir bayram dileriz." ifadelerine yer verilen paylaşımda, bayram tatili boyunca Türkiye genelinde ziyarete açık olan müze ve ören yerlerinin listesine de yer verildi.

Ziyarete açık olan müze ve ören yerleri şunlar:

- Aksaray: ⁠Ihlara Vadisi Örenyeri (Kapalı olan yerler hariç)

- Antalya: ⁠Phaselis Örenyeri, Olympos Örenyeri, Patara Örenyeri

- Aydın⁠: Milet Müzesi, Milet Örenyeri

- Çanakkale: ⁠Troya Müzesi, ⁠Troya Örenyeri, ⁠Assos Örenyeri

- Denizli: ⁠Hierapolis Örenyeri

- Gaziantep: ⁠Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

- İstanbul: ⁠Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, Kız Kulesi, ⁠Rumeli Hisarı, ⁠İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, ⁠İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

- İzmir: ⁠Agora Örenyeri, ⁠Efes Müzesi, ⁠Efes Örenyeri, ⁠Ayasuluk-St. Jean Örenyeri

- Konya: ⁠Mevlana Müzesi

- Muğla: ⁠Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, ⁠Marmaris Müzesi

- Nevşehir: ⁠Göreme Örenyeri (Kapalı olan yerler hariç), ⁠Zelve-Paşa Bağları Örenyeri (Kapalı olan yerler hariç), ⁠Derinkuyu Yeraltı Şehri, ⁠Kaymaklı Yeraltı Şehri, ⁠Özkonak Yeraltı Şehri

- Şanlıurfa: ⁠Şanlıurfa Müzesi, ⁠Haleplibahçe Mozaik Müzesi, ⁠Göbeklitepe Örenyeri

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze
Sıradaki Haber
Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nde ziyaretçi sayısı 350 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
Kocaeli'de alg patlaması: Deniz turuncuya döndü
17:08
İran'da uluslararası internet erişimi aylar sonra aşamalı olarak yeniden sağlandı
17:13
Bizim Çocuklar, Riva'da testten geçti
17:08
İstanbul'da kaçak kurbanlık sevkiyatına 626 bin lira ceza
16:45
AB: Gazze'ye giren insani yardım akışı son derece yetersiz ve düzensiz
16:41
Der Spiegel: ABD NATO’ya yaptığı askeri katkıları keskin şekilde azaltacak
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
Dünyada Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri
Dünyada Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ