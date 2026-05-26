  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 26.05.2026 20:50

Tatilciler Marmaris ve Datça’ya akın etti: 4 günde 40 bin araç

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine kara yolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan, Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde yaklaşık 40 bin araç geçiş yaptı.

Tatilciler Marmaris ve Datça’ya akın etti: 4 günde 40 bin araç

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Marmaris ve Datça'da geçirmek isteyen vatandaşlar, araçlarıyla ilçelere yoğun giriş yaptı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdükleri denetimlerde sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de sürücülere güvenli sürüş, hız kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak kazasız ve hayırlı yolculuk dileklerini iletti.

Bayram arefe gününde Marmaris'e tatile gelen sürücüler ise yollarda yapılan güvenlik kontrollerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, uygulamaların tatil güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar, görev başındaki kolluk kuvvetlerinin de bayramını kutladı. Öte yandan Marmaris ve Datça'ya giriş yapan araçlar arasında ağırlıklı olarak Eskişehir, İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Denizli ve Aydın plakalı araçların bulunduğu gözlemlendi. 

ETİKETLER
Muğla Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Sakarya'da karaya oturan geminin çevresinde denize girmek yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:31
Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: Belediye Başkanı Günay tutuklandı
21:14
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e telefon
20:46
DSÖ: KDC'de 10 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
20:27
İsrail’in Lübnan saldırıları: Can kaybı 3 bin 213 oldu
20:03
Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
İstanbul çiçeklerine Singapur'da yoğun ilgi
İstanbul çiçeklerine Singapur'da yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ