Tatilciler Marmaris ve Datça’ya akın etti: 4 günde 40 bin araç

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Marmaris ve Datça'da geçirmek isteyen vatandaşlar, araçlarıyla ilçelere yoğun giriş yaptı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdükleri denetimlerde sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu.

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de sürücülere güvenli sürüş, hız kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak kazasız ve hayırlı yolculuk dileklerini iletti.

Bayram arefe gününde Marmaris'e tatile gelen sürücüler ise yollarda yapılan güvenlik kontrollerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, uygulamaların tatil güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, görev başındaki kolluk kuvvetlerinin de bayramını kutladı. Öte yandan Marmaris ve Datça'ya giriş yapan araçlar arasında ağırlıklı olarak Eskişehir, İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Denizli ve Aydın plakalı araçların bulunduğu gözlemlendi.