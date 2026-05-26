Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: Belediye Başkanı Günay tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; ”Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma (TCK 220), Rüşvet (TCK 252), Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257) ve İmar Kirliliğine Neden Olma (TCK 184)” suçlarına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen işlemler tamamlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliler Nermin Günay, Özden Mustafa İnce ve Sezgin Kuş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

Rüşvet iddiaları soruşturma dosyasında

Soruşturma dosyasındaki tanık ifadelerinde bazı şirketler ve müteahhitlerle rüşvet ilişkisi dikkat çekti.

Tanıklardan biri, bahçe mobilyaları firmasıyla bağlantısı olan bir kişinin belediye başkanına 'imara aykırı yapılaşmaya göz yumması' karşılığı lüks araç verdiğini iddia etti.

Mustafa Günay'ın Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğunun tespit edildiği, birlik aracılığıyla belediyelerin mal varlıkları üzerinden 3,5 milyon lira kamu zararına yol açabilecek usulsüz harcama yapıldığına ilişkin bilirkişi tespitlerinin bulunduğu kaydedildi.