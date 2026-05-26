Açık 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.05.2026 21:30

Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: Belediye Başkanı Günay tutuklandı

İzmir’de CHP’li Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı.

Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: Belediye Başkanı Günay tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; ”Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma (TCK 220), Rüşvet (TCK 252), Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257) ve İmar Kirliliğine Neden Olma (TCK 184)” suçlarına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen işlemler tamamlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliler Nermin Günay, Özden Mustafa İnce ve Sezgin Kuş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

Rüşvet iddiaları soruşturma dosyasında

Soruşturma dosyasındaki tanık ifadelerinde bazı şirketler ve müteahhitlerle rüşvet ilişkisi dikkat çekti.

Tanıklardan biri, bahçe mobilyaları firmasıyla bağlantısı olan bir kişinin belediye başkanına 'imara aykırı yapılaşmaya göz yumması' karşılığı lüks araç verdiğini iddia etti.

Mustafa Günay'ın Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğunun tespit edildiği, birlik aracılığıyla belediyelerin mal varlıkları üzerinden 3,5 milyon lira kamu zararına yol açabilecek usulsüz harcama yapıldığına ilişkin bilirkişi tespitlerinin bulunduğu kaydedildi.

ETİKETLER
CHP İzmir Son Dakika
Sıradaki Haber
Tatilciler Marmaris ve Datça’ya akın etti: 4 günde 40 bin araç
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:36
Çanakkale'de firari 2 FETÖ'cü yakalandı
23:18
Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'ye başvuru yaptı
22:48
UNIFIL'den kritik rapor: Bir günde 91 hava sahası ihlali
22:12
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı
22:02
Bakan Güler, Edirne'de 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti
21:51
Hareket halindeki araç adeta küle döndü
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
İstanbul çiçeklerine Singapur'da yoğun ilgi
İstanbul çiçeklerine Singapur'da yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ