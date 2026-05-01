Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü TRT 62 yaşında

Tarihe tanıklık eden sorumlu yayıncılık anlayışı, Türkiye'nin görsel ve işitsel hafızası Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 62 yaşında.

İlk deneme yayınları, 31 Ocak 1968'de Ankara Mithatpaşa Stüdyosu'nda başladı. O ilk anons, yeni dönemin habercisiydi.

Geride kalan 62 yılda TRT'de pek çok ilke imza atıldı.

Siyah beyaz ekranlarda başlayan yayınlar, bugün 41 dil ve lehçede sürüyor. 18 kanal ile geniş coğrafyaya hitap ediliyor.

TRT; bugün haberden spora, belgeselden çocuk yayınlarına, kültür-sanattan dijital platformlara uzanan küresel bir medya ağı.

Kamu yayıncısı TRT, güçlü kadrosu ve zengin içeriğiyle yeniliklerini sürdürüyor. Tarihi diziler ve iddialı yapımlar, izleyiciyi ekran başına topluyor. Özel programlar ve ses getiren haberlerle ulusal ve uluslararası alanda zirvedeki yerini koruyor.

Birçok isim TRT'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 62. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye'nin geçmişi ve geleceği arasında güçlü bir köprü kuran, kamu yayıncılığı sorumluluğuyla hareket ederek hakikati duyurmak için kararlılıkla çalışan TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Emekleriyle bu büyük kurumu bugünlere taşıyan TRT ailesini gönülden tebrik ediyor, aynı azim ve kararlılıkla daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 62. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyoruz. TRT ülkemizin güvenilir haber ve yayın adresi ve küresel bir odaktır. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 62. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TRT'nin 62 yıldır yaptığı yayınlarla hafıza inşa eden, hakikati kayda geçiren ve milletin ortak sesini dünyaya taşıyan bir çınar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin küresel anlatı gücünü büyüten TRT, yerelden evrensele uzanan yayıncılık vizyonuyla her alanda daha güçlü bir etki ortaya koymaktadır. Kamu yayıncılığını sorumluluk, ilke ve kararlılıkla sürdüren Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 62. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu büyük yürüyüşte emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Sobacı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TRT bugün 62 yaşında. 62 yılın ardından Kurumumuz; yayınlarını yedi kıtaya ulaştıran, Türkiye'yi uluslararası medya alanında hakkıyla temsil eden ve insanlığın ortak vicdanına seslenen saygın bir kamu yayıncısı hâline gelmiştir. 'TRT hem bellektir hem gelecek"