Bakan Fidan 16-17 Haziran'da Rusya'yı ziyaret edecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan’ın Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi, mevkidaşı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor. Fidan, temasları çerçevesinde Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da buluşacak.

Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar ve refah için taşıdığı kritik önem vurgulanacak. Başta ticaret, enerji ve güvenlik olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren teknik ve diplomatik hususlar detaylı olarak ele alınacak.

Türkiye, müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır

Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Türkiye’nin kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara bağlılığını ifade etmesi beklenen Bakan Fidan, Ankara’nın 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi, taraflar arasındaki müzakerelerin yeni turuna da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirecek.

Karadeniz’de artan gerilimin küresel huzura tehdit oluşturduğuna dikkat çekecek olan Fidan, Türkiye’nin seyrüsefer güvenliği mekanizması ile enerji altyapısı ve limanları kapsayacak ateşkes önerisinin halen masada olduğunu vurgulayacak.

Bölgesel krizler ve küresel istikrar

Görüşmelerde bölgesel dosyalar da geniş yer tutacak. Türkiye'nin kalıcı barış tesisini desteklediği ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiği vurgulanacak. Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisi için uluslararası toplumun Şam yönetimine desteğinin önemi hatırlatılacak.

İsrail’in saldırgan ve yayılmacı politikalarının bölge güvenliğini tehlikeye attığı, Gazze’deki ateşkes ihlalleri ve Lübnan’daki işgalinin engellenmesi gerektiğinin altı çizilecek. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine verilen destek ifade edilerek, bölgedeki huzurun Türkiye ve Rusya’nın ortak faydasına olduğu kaydedilecek.

Ekonomik ilişkiler ve enerjide kritik eşik

2010 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi temelinde ilerleyen ikili ilişkilerde ekonomik veriler dikkat çekiyor. 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 49 milyar doları aşarken, Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6,9 milyona ulaştı.

Enerji alanındaki en büyük ortaklıklardan biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nde de kritik sürece girildi. Proje kapsamında ilk reaktörün bu yıl içinde çalışmaya başlaması planlanıyor.

Bakan Fidan, Rusya’ya son ikili ziyaretini Mayıs 2025'te gerçekleştirmiş, mevkidaşı Lavrov ile son olarak Nisan 2026'da Antalya Diplomasi Forumu marjında görüşmüştü.

