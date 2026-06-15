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TRT Haber 15.06.2026 08:18

TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), 64 ilde kurasız satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar bugün başlıyor.

TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün başlayan TOKİ Açık Satış Kampanyası’na ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı

Vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdikleri yeni kampanyaya başvuruların bugün başladığını belirten Bakan Kurum, "64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bankalardan doğrudan satış

TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek.

Bu bankalara giden vatandaşlar, 'başvuru önceliğine' göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak.

Satışlar 17 Temmuz’a kadar devam edecek.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konut Murat Kurum TOKİ
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