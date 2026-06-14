İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyona hep birlikte "dur" dememiz gerekiyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, içeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman diliminde olunduğunu, bu hızın beraberinde büyük bir tehlikeyi de getirdiğini vurguladı.

Bu tehlikenin 'dezenformasyon' olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Unutmayalım, önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız, bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır.

Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor. Sizleri, dezenformasyona karşı farkındalık amacıyla hazırladığımız bu kamu spotunu dikkatle izlemeye ve yaymaya davet ediyorum. Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim."

Kamu spotu hazırlandı

Duran'ın paylaşımında, dezenformasyona karşı farkındalık için hazırlanan kamu spotu da yer aldı.

Kamu spotunda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ekranın ardında üretilen içerik, saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan, büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma, dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir.

Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona 'dur' de."