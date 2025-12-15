Hafif Sağanak Yağışlı 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.12.2025 14:41

Mettler-Toledo hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

Rekabet Kurulu, laboratuvar terazileri, tartı sistemleri ve hassas ölçüm cihazlarıyla bilinen Mettler-Toledo Tr Ölçüm Aletleri Ticaret Satış ve Servis Hizmetleri hakkında satış sonrası hizmetler pazarındaki eylemleri nedeniyle soruşturma açılmasına karar verdi.

Mettler-Toledo hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kurulca, söz konusu şirketin, Türkiye operasyonu kapsamındaki satış sonrası hizmetler uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında laboratuvar terazileri, tartı sistemleri ve hassas ölçüm cihazları pazarında faaliyet gösteren şirketin, rakiplere yedek parça tedarikini kısıtlayıp kısıtlamadığı, cihazlarda teknik işlemlerin yapılabilmesi için gerekli şifreleri paylaşıp paylaşmadığı değerlendirilecek.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

ETİKETLER
Rekabet Kurumu
Sıradaki Haber
Coğrafi işaretli ürünler küresel markalara dönüştürülecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
Bakan Kacır: Türkiye, coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada ikinci sırada
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı
14:47
Dışişleri Bakanlığından '15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü' mesajı
14:41
Coğrafi işaretli ürünler küresel markalara dönüştürülecek
14:15
Volkswagen, 88 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatıyor
13:53
Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu
Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ