AA 15.12.2025 12:44

Market ürünlerinin son kullanma tarihini silen market mühürlendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki etiketleri silen ve yeniden satışa sunan market mühürlendi, ürünler imha edildi.

Market ürünlerinin son kullanma tarihini silen market mühürlendi
[AA (Arşiv)]

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki bir markette yapılan denetimde, ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiği, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin bulunduğu etiketlerin silinerek yeniden satışa sunulduğu ve bazı ürünlerin böceklendiği belirlendi.

Marketi mühürleyen ekipler, el koyulan ürünleri imha etti.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, ABD merkezli sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Tarihi geçmiş hiçbir ürünün vatandaşlarımıza sunulmasına izin vermeyeceğiz. İlçemizdeki tüm marketleri ve rafları ekiplerimizle tek tek denetlemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kocaeli Zabıta
