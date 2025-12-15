Parçalı Bulutlu 4.3ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 15.12.2025 05:15

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Yeni haftada sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta başında etkili olan yağışlı hava çarşamba gününden itibaren yurdu terk edecek.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Yeni haftada yurdun güneyi parçalı bulutlu, kalan kesimler çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun iç kesimleri yağışlı geçecek.

Yağışların kıyı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yarın, yurdun büyük bölümü parçalı bulutlu, Doğu Anadolu, Karadeniz ile İç Anadolu'nun iç kesimleri çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz Bölgesi yağışlı geçecek.

Yağışlar çarşamba gününden itibaren yurdu terk edecek

Yağışlar çarşamba gününden itibaren yurdu terk edecek

Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistem çarşamba gününden itibaren yurdu terk edecek. Haftanın kalanında ülke geneli parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıkları yeni haftada Ankara'da 12-14, Ankara'da 7-8, İzmir'de 15-17, Antalya'da 20-23, Samsun'da 10-12 derece civarında seyredecek. 

