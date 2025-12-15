Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Otoyolun Dörtdivan Gişeleri mevkisinde, Ankara istikametine seyreden A.A. yönetimindeki otomobil ile Ş.A. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Hafif ticari aracın bagajında yolculuk ettiği iddia edilen kişi, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Aynı yönde ilerleyen M.H. yönetimindeki otomobil, yola savrulan kişiye çarptı.
Meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Gerede'de bulunan hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat kontrollü sağlanan ulaşım, otoyol jandarmasının çalışmasını tamamlaması ve kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.