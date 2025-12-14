Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
AA 14.12.2025 23:32

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

D-650 kara yolu Geyve istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkiinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen tır, otomobil, otobüs, tankerle plakaları belirlenemeyen hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan ve yaklaşık iki saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

