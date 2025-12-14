Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
AA 14.12.2025 20:38

Osmaniye’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Osmaniye’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Osmaniye-Bahçe kara yolunun Kayalı köyü yakınında S.K.K.'nın kullandığı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaniye’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Otomobildeki S.K.K. ve S.Ş.K. ile hafif ticari araçtaki M.T.'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, ağır yaralanan 2 kişiyi Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı bölgede, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Osmaniye Trafik Kazası
