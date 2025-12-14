Osmaniye’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Osmaniye-Bahçe kara yolunun Kayalı köyü yakınında S.K.K.'nın kullandığı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki S.K.K. ve S.Ş.K. ile hafif ticari araçtaki M.T.'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, ağır yaralanan 2 kişiyi Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı bölgede, ekiplerin incelemesi sürüyor.