Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay vefat etti

Kanser tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği teşhisi sonrası entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi.

Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Gülşah Durbay, eğitim hayatını memleketinde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında mezun oldu.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Belediye Başkanı seçildi.

Durbay, göreve başladıktan kısa bir süre sonra, kolon kanseri ile mücadele ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

İletişim Başkanı Duran'dan Durbay için taziye mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay Hanımefendinin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."