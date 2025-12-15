Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.12.2025 00:09

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağı müjdesini vermişti. Personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazatecilere açıklamalarda bulundu.

3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

Doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili de konuşan Göktaş şunları aktardı:

"16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz."

Personel alımı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 3 bin personel alımı yapılacak.

Başvurular, 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda bulabilecek.

Başvuru işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapılabilecek.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet Kamu Personel Resmi Gazete Son Dakika
Sıradaki Haber
Bakan Fidan Üç Kademe Toplantısı'na katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:36
Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 bütçeleri kabul edildi
23:36
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
23:27
Bakan Fidan Üç Kademe Toplantısı'na katıldı
22:42
Hasan Dağı’nda mahsur kalan öğrenciler helikopterle kurtarıldı
23:45
Doğum izni süresi uzatılıyor
21:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için taziye mesajı
Antika müzesi gibi restoran
Antika müzesi gibi restoran
FOTO FOKUS
Savunma sanayiinde bir başarı daha: Bayraktar AKINCI'dan tam isabet
Savunma sanayiinde bir başarı daha: Bayraktar AKINCI'dan tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ