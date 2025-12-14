Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.12.2025 17:18

Mevlana Müzesi'nde "Şebiarus" yoğunluğu

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Mevlana Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Mevlana Müzesi'nde "Şebiarus" yoğunluğu

Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla düzenlenen törenler için kente gelenler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua etti.

Şebiarus dolayısıyla kente gelen ziyaretçiler, Mevlana Müzesi'nde Mevleviliğe ait eserlerle el yazması Kur'an-ı Kerim, levhalar, kandiller ve musiki aletlerini inceleme fırsatı buluyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçilerden, Mustafa Balcı İstanbul'dan geldiğini, yoğun duygular içinde olduğunu söyledi.

Mevlana Müzesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Balcı, "Güzel havanın fırsatını bulup, Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret etmeye geldik. Türbeye girerken o huzur duygusunu tattık. Buraya geldiğimizde huzur bulduğumuzu hissettik. Güzel duygular içerisindeyiz. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma törenleri, 17 Aralık'ta Şebiarus gecesi programıyla son bulacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Mevlana Müze Şeb-i Arus
Sıradaki Haber
İstanbul'da iş yeri yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
17:59
Türkiye'den Avustralya’daki terör saldırısına kınama
17:40
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyine İHA saldırıları düzenledi
17:16
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 663'e yükseldi
17:14
Rusya: Zaporijya bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik
16:21
İçişleri Bakanlığından "Ben Yeşil" açıklaması
Antika müzesi gibi restoran
Antika müzesi gibi restoran
FOTO FOKUS
Savunma sanayiinde bir başarı daha: Bayraktar AKINCI'dan tam isabet
Savunma sanayiinde bir başarı daha: Bayraktar AKINCI'dan tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ