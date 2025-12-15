Çok Bulutlu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.12.2025 06:27

Kabine’nin gündemi yoğun: Terörle mücadele, asgari ücret ve yasa dışı bahis

Kabine, 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplanıyor. Sürecin sahaya yansımalarının yanı sıra Suriye'deki gelişmeler mercek altına alınacak. Terör örgütü SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymamasına ilişkin atılacak adımların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret çalışmaları da masada olacak.

Kabine’nin gündemi yoğun: Terörle mücadele, asgari ücret ve yasa dışı bahis

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik meseleleri görüşmek üzere Beştepe'de toplanacak.

Kabine toplantısının öncelikli gündemi Terörsüz Türkiye olacak.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmelere mercek tutulacak.

10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'ye karşı, milli güvenlik tedbirleri kapsamında atılacak olası adımlar konuşulacak.

2026'da asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği asgari ücret çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.

Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme Beştepe'de yapılacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar netleşmesi bekleniyor.

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele

Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınacak. Eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışma görüşülecek. Yasa dışı bahis ile etkili mücadelede atılacak ilave adımlar belirlenecek.

Dış politika da masada olacak

Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.

Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.  

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 bütçeleri kabul edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:57
55 ilde siber suç operasyonu: 50 tutuklama
05:21
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
05:14
Asgari ücret için ikinci toplantı perşembe günü yapılacak
05:10
Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı
05:01
Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
04:02
Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
Antika müzesi gibi restoran
Antika müzesi gibi restoran
FOTO FOKUS
Savunma sanayiinde bir başarı daha: Bayraktar AKINCI'dan tam isabet
Savunma sanayiinde bir başarı daha: Bayraktar AKINCI'dan tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ