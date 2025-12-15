Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
AA 15.12.2025 12:08

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 46 tutuklama

İzmir'de bir haftada düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 166 bin 874 uyuşturucu hap, 50 kilo 592 gram esrar, 6 kilo 194 gram kokain ve 1105 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında belirlenen adreslere çok sayıda operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 3 milyon 166 bin 874 uyuşturucu hap, 50 kilo 592 gram esrar, 6 kilo 194 gram kokain ve 1105 kök kenevir bitkisi ile 9 hassas terazi, 4 tabanca, 9 tüfek, 366 tabanca ve tüfek fişeği ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

