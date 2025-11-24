Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.11.2025 10:19

81 ilden gelen öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve 81 ilden gelen öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, "Eğitimde çizdiğiniz ufuk bugün de bizlere yol göstermektedir" dedi.

81 ilden gelen öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

81 ilden gelen öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindeki bürokratlar ve öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

81 ilden gelen öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

"Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 97. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurunuzda bulunmanın şerefini ve mesuliyetini taşımaktayım. İlk Maarif Kongresi'nde ortaya koyduğunuz milli irfan ve milli müdafaa anlayışı bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Eğitimde çizdiğiniz ufuk, bugün de bizlere yol göstermekte, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ilim, irfan ve hikmetle donanmış nesiller yetiştirme idealimizi güçlendirmektedir. Öğretmenlerimizin mesleki itibarını yükseltmek, haklarını geliştirmek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Her çocuğumuzun nitelikli eğitime erişmesi, bu milletin ortak geleceğine olan bağlılığımızın gereğidir. Öğretmenlerimizin başarısının Cumhuriyetimizin başarısı olacağı ön kabulüyle barış, adalet ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye için durmadan yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatma kararlılığımız bakidir. Ruhunuz şad olsun."

ETİKETLER
Eğitim Mustafa Kemal Atatürk Öğretmen Öğretmenler Günü Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı miraslarını titizlikle korumaktadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti
11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı miraslarını titizlikle korumaktadır
11:51
Karadeniz'in hamsisi Avrupa sofralarında
11:51
Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup: Her çocuğun geleceği size emanet
11:50
Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi COP31 Başkanlığı ile taçlandı
11:33
Ulaşımda "Aile Yılı" fırsatından yaklaşık 934 bin kişi faydalandı
Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden geçiyor
Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden geçiyor
FOTO FOKUS
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ