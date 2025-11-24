Hafif Sağanak Yağışlı 8.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 24.11.2025 09:36

Numan Kurtulmuş: Öğretmenlerimiz, evlatlarımızın dünyasını aydınlatan en değerli hazinemiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Eğitim Yüzyılı olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizin ikinci asrını inşa edecek en değerli sermayemiz, geleceğe yürüdüğümüz her adımda evlatlarımızın dünyasını aydınlatan öğretmenlerimizdir." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Paylaşımında öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, “Eğitim Yüzyılı” olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizin ikinci asrını inşa edecek en değerli sermayemiz; geleceğe yürüdüğümüz her adımda evlatlarımızın dünyasını aydınlatan öğretmenlerimizdir.

Mensubu olmaktan onur duyduğum eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm öğretmenlerimize gayretleri, özverileri ve ülkemize kattıkları değer için teşekkür ediyorum." dedi.

Numan Kurtulmuş Öğretmenler Günü TBMM
