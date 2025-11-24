Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
Gündem
AA 24.11.2025 06:03

Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öğretmenler Günü mesajında, yaşayan medeniyetin ve millet varlığının asıl gücü ve güvencesinin öğretmenler olduğunu vurguladı.

Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçeli, "Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır" notu ile yayımladığı mesajında, medeniyetin, bir milletin müşterek çabasıyla ortaya çıkan sürdürülebilir yüksek seviyenin tanımı olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk-İslam medeniyetinin dayandığı esaslar, kalem, kelam ve kitaptır. Yaşayan medeniyet ve millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir. Muhterem öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler diliyor, görevini sabır ve sağduyuyla ifa eden tüm öğretmenlerimize başarı dileklerimle birlikte sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Devlet Bahçeli MHP Öğretmenler Günü
