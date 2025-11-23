Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 23.11.2025 14:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dayanışma, eşitlik, sürdürülebilirlik ana teması ile gerçekleşen zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şahsıma, eşime ve heyetime gösterdikleri hüsnü kabul için kendilerine teşekkür ediyorum. G-20'nin ilk defa Afrika'da gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyorum.

Güney Afrika'ya ilk kez 2005'te Başbakan olarak geldim. Her ziyaretimde Güney Afrika'dan güzel anılarla ayrıldım. Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı beni her zaman etkiledi. Ülkemizde de Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik. Münasebetlerimizde 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Türkiye olarak bu ivmeyi güçlendirerek devam ettirme arzusundayız.

Güney Afrika'nın Filistin davasına sarsılmaz desteği çok kıymetli. 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek duruş sergiledi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika'yı tebrik ediyor, saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz.

G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk

"Yarın Putin ile görüşeceğim"

Rusya-Ukrayna barışına giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak, bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız.

Zelenskiy ile geçen hafta Ankara'da görüştük, yarın da telefonla Putin'le görüşeceğiz. Tahıl koridoru gayretimiz aslında barışa giden yolu açmak içindi. Yarın yapacağımız görüşmelerde Sayın Putin'den bunu yine rica edeceğim. Süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum.

"Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir"

Özellikle Orta Doğu'daki, Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada. Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir.

Sudan'daki çatışmalar

Nerede sıkıntı varsa orada olacağız. Sudan'daki kardeşlerimiz de Türkiye'nin bu sıkıntıların çözümünde yer almasını talep ediyor.

Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Afrika G20 Liderler Zirvesi Gazze Güney Afrika Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
OKUMA LİSTESİ