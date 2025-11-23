Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.11.2025 13:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 liderler zirvesi için gittiği Güney Afrika'da ikili temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini, Türkiye’nin savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile görüştü.

Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Singapur Başbakanı Wong ile bir araya geldi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği

Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını, İstanbul müzakerelerinin canlandırılmasının da barış için kapı aralayabileceğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya’nın Libya hükümetiyle iş birliği sürecinin ilerletilmesinin önemli olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği

ETİKETLER
Emmanuel Macron Fransa Güney Afrika Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek Oturumu'na katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:02
İranlı yetkili: Bu sonbahar, son 58 yılın en az yağış alan dönemi oldu
15:59
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 756’ya yükseldi
15:00
İpsala pirinci tescillendi
14:55
İnanç ve değerleri hedef alan ürünlerin satışına inceleme başlatıldı
15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk
14:11
Öğretmenler Günü "Hatıran Yeter" temasıyla kutlanacak
Fedakar öğretmenin zorlu şartlarda eğitim seferberliği
Fedakar öğretmenin zorlu şartlarda eğitim seferberliği
FOTO FOKUS
İstanbul'da sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
İstanbul'da sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ