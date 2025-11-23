Çok Bulutlu 16ºC Ankara
AFP 23.11.2025 11:46

Emine Erdoğan'dan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsüne ziyarette bulundu. Müzik grubunun akapella gösterisini dinleyen Emine Erdoğan, Ulusal Miras Konseyi Sergisi'ni gezerek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan'dan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Johannesburg'ta düzenlenen 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, kentte bazı ziyaretlerde bulundu, programlara katıldı.

Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsüne gelişinde AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Yunus Emre Enstitüsü Mali ve İdari İşler Başkanı Veysel Akarslan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Müzik grubunun akapella gösterisini dinleyen Emine Erdoğan, daha sonra Ulusal Miras Konseyi Sergisi'ni gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam ve gazeteciler de eşlik etti.

Fotoğraf: AA

Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin sesini, Türkçenin inceliğini ve Anadolu'nun kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsünü Johannesburg'ta ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Akapella Müzik Grubu'nun seslendirdiği içten ezgiler ise günümüze ayrı bir renk kattı. Ulusal Miras Konseyi Sergisi'ni gezerek, iki coğrafyanın kültürel birikimini aynı çerçevede buluşturan eserleri yakından inceledim. Yunus Emre Enstitüsüne çalışmalarında başarılar diliyorum."

Fotoğraf: AA

OKUMA LİSTESİ