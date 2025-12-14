Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
Dünya
AA 14.12.2025 12:26

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenledi

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyinde işgal altında tutulan Han Yunus kentinin doğusunda bazı bölgeleri İsrail ordusuna ait uçaklar ve top atışlarıyla bombalandı.

İsrail donanması da Han Yunus açıklarında denize doğru hedef gözetmeksizin ateş açtı.

Ayrıca Gazze kentinin doğu bölgeleri topçu atışlarıyla hedef alındı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 386 Filistinliyi öldürdü, binden fazla kişiyi yaraladı.

İsrail’in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
