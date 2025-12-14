Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 1 çocuğu öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Cenin'in Sila Harisiyye beldesine baskın düzenledi.

Beldedeki bazı evleri basan İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında çıkan gerginlikte askerler, Filistinlilere ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin'de İsrail makamlarıyla resmi temasta bulunan Sivil İşler Genel Heyeti'nden yapılan açıklamada, "Sila Harisiyye beldesinde 16 yaşındaki Muhammed İyad Muhammed Abahira'nın işgalci İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği Filistin Sağlık Bakanlığına bildirildi." bilgisine yer verildi.

Ayrıca İsrail ordusunun, Filistinli çocuğun naaşına el koyduğu da aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.