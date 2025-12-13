Hamas: İsrail ateşkesi kasten baltalamaya çalışıyor

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında sivilleri taşıyan bir araca düzenlediği saldırının akabinde Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze'de suç işlemeye ve ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, bugünkü ihlalle Tel Aviv yönetiminin ateşkes anlaşmasını kasıtlı olarak baltalamaya ve sabote etmeye çalıştığının bir kez daha ortaya çıktığı ifade edildi.

İsrail hükümetinin, Filistin halkına karşı işlediği suçlar, ateşkes anlaşmasını sistematik olarak ihlal etmesi, kuşatmayı sürdürmesi ve insani yardım çabalarını engellemesinden doğacak sonuçlardan sorumlu olduğuna işaret edildi.

Arabulucular ile anlaşmanın garantör devletlerine, bu ihlaller karşısında sorumluluklarını yerine getirme ve anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini hiçe sayarak onu baltalamaya çalışan "faşist İsrail hükümetini" durdurmak için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gazze'de sivil bir araca düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusunun, X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas’ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığı ileri sürülmüştü.

İsrail basınında ise hedef alınan kişinin Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının en önemli iki isminden biri olan Raid Saad olduğu iddia edilmişti.

Söz konusu saldırının, ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçilmesi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ay sonunda ABD'ye yapması planlanan ziyaret öncesinde gerçekleşmiş olması dikkat çekti.

​​​​​​​Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.