Parçalı Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2025 16:41

Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü

İsrail'in 4-11 Aralık tarihleri ​​arasında işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 1608 zeytin ağacını kökünden söktüğü bildirildi.

Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü

Filistin Tarım Bakanlığının sosyal medya hesabında yayımladığı raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarında önemli bir artış olduğu belirtildi.

Bakanlığın raporunda, 4-11 Aralık tarihleri ​​arasında sökülen zeytin ağaçlarının toplam sayısının 1608'e ulaştığı, bunların 477'sinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunduğu kaydedildi.

Raporda, İsrail'in söz konusu süre içinde düzenlediği saldırıların arasında "arazileri buldozerlerle tahrip etme, ağaçları kökünden sökme, yüzlerce metre sulama ağını tahrip etme, tarım ekipmanlarını çalma ve zeytin hasat mevsiminde araziye erişimi engellemenin yer aldığı" ifade edildi.

Bakanlığın raporunda, aynı dönemde İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yüzlerce ağıl ve çadırın yıkılması ve onlarca dönüm tarım arazisinin kamulaştırılması için tebligat dağıttığı belirtildi.

Saldırıların, tarım arazileri ve meyve ağaçlarına odaklandığı ve bunun giderek tırmanan yerleşim politikasını yansıttığı aktarılan raporda, zararın tahmini değerinin yaklaşık 1 milyon 335 bin dolar olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca devam eden ihlallerin, Filistin gıda güvenliğini tehdit ettiği, toprak ele geçirmek amacıyla özellikle zeytin sektörünü hedef aldığı kaydedildi.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Gazze'deki hükümet: Byron fırtınası 11 kişinin ölümüne, yaklaşık 4 milyon dolar zarara yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:41
Anket: Avustralya'da yetişkinlerin yüzde 79'u yeni sosyal medya yasağını destekliyor
17:06
11 ilde zamana karşı yarış: Asrın inşa seferberliğinde sona gelindi
16:50
Kumar ve yasa dışı bahiste cezalar artırılacak
15:51
Gazze'deki hükümet: Byron fırtınası 11 kişinin ölümüne, yaklaşık 4 milyon dolar zarara yol açtı
15:26
AB: Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir
14:50
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde dün 1 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
FOTO FOKUS
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ