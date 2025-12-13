Duman 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2025 14:48

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde dün 1 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hat"tı geçtiği iddiasıyla dün bir Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti.

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde dün 1 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyinde "Sarı Hat"tı geçen 2 Filistinlinin bölgedeki birliklere tehdit oluşturduğu iddia edildi.

İsrail askerlerinin bu hattı geçtiği iddiasıyla bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 386 Filistinli hayatını kaybetti, 1018 kişi yaralandı.

​​​​​​​Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. 

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 654'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
16. Büyükelçiler Konferansı 15-19 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek
14:39
Milli İHA'ların yeni gözü ASELFLIR-600 performansını gösterdi
14:24
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 654'e yükseldi
14:10
Basit usul yerine gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflere geçiş kolaylığı
14:06
İstanbul'da polis uygulamasında 1120 kişi gözaltına alındı
14:04
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
FOTO FOKUS
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ