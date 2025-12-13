Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde dün 1 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyinde "Sarı Hat"tı geçen 2 Filistinlinin bölgedeki birliklere tehdit oluşturduğu iddia edildi.

İsrail askerlerinin bu hattı geçtiği iddiasıyla bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 386 Filistinli hayatını kaybetti, 1018 kişi yaralandı.

​​​​​​​Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.