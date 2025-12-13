Basit usul yerine gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflere geçiş kolaylığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflerin, kayıt ve beyanname verme gibi işlemleri için kolaylık getirildi.

Bakanlıktan edinilen göre, Resmi Gazete'nin 9 Eylül 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç, büyükşehir belediyesi olan illerde bazı faaliyetlerde bulunan mükelleflerin 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

11 Aralık'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile de 30 büyükşehir içinde yer almakla birlikte, tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen ve nüfusu 2 binin altında olan köy ve beldelerdeki mükelleflerin, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar hariç, basit usulden vergilendirilmesine devam edilmesine de imkan sağlandı.

Bakanlık, bu düzenlemelerin ardından basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflere yönelik bazı kolaylıklar tanıdı.

Bugün yayımlanan tebliğle 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflerin, kayıt ve beyanname verme gibi işlemlerinin yürütüldüğü Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki işlemlerinin, işletme hesabı esasına göre defter tuttukları süre zarfında, bağlı oldukları meslek odaları ve birlikler tarafından da yapılabilmesine imkan verildi.

Bundan yararlanabilecek üyeler için işlem yapmak isteyen meslek odaları ve birliklerde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalışması ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda söz konusu işlemlerin oda ve birlikte çalışmayan meslek mensuplarının gözetiminde yapılması gerekiyor.

Yılbaşından itibaren 30 büyükşehirde basit usulden gerçek usule geçecekler arasında "her türlü emtia imalatı ve alım-satımı ile uğraşanlar, inşaatla ilgili her türlü işlerle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işlerini yapanlar, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğlence ve istirahat yerlerini işletenler, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar" yer alıyor.