AA 14.03.2026 00:17

İstanbul'daki FETÖ davasında HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 27 kişinin yargılandığı davada, Doruk'un da aralarında olduğu 4 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'daki FETÖ davasında HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince, sanıklar Zeki Doruk, Yalçın Uçar, Kahraman Bora ve Cengiz Güneş'in tahliyesine başsavcılığın yaptığı itiraz değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Doruk, Uçar, Bora ve Güneş'in tahliyesine karar verilmiş, başsavcılık bu karara itiraz etmişti.

Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında iddianame
Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TMSF'ye devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da arasında olduğu 27 kişi ile 22 şirket "şüpheli" olarak yer alırken, şirketler hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve "Terörle Mücadele Kanunu" kapsamında eşya müsaderesi talep ediliyor.

İddianamede, Zeki Doruk ve Adem Doruk'un da aralarında olduğu 15 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 14'er yıl 2'şer aydan 28'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 12 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, şüpheli Zeki Doruk hakkında UYAP üzerinden yapılan sorgulamada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan daha önceden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Nisan 2023'te hazırlanan iddianame ile kamu davası açıldığı ancak bu tarihten itibaren gerçekleşen söz konusu eylemlerinin yeni eylem mahiyetinde olduğu kaydediliyor.

İstanbul FETÖ Terörle Mücadele
