AA 13.03.2026 20:12

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 12 kişi daha tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Belediyesinin önceki yönetimine ilişkin "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi daha tutuklandı.

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 12 kişi daha tutuklandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı son operasyonlarla 40'a yükseldi.

Şüpheli 1 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan 13'ü adli kontrol şartıyla, 13'ü ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 2 zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 gün önce Aydın, Antalya ve Manavgat'ta toplam 36 kişi gözaltına alınmış, ifadeler sonrasında gözaltı kararı verilen 5 zanlıdan 4'ü daha yakalanmıştı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerindeki aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Devam eden operasyonlarda eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı. 2 Aralık 2025'te düzenlenen başka bir operasyonda ise 19 şüpheli gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanması sürüyor.

