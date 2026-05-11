İsrailli bakan, Batı Şeria için işgal planını açıkladı

Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin statüsünün değiştirilmesini teklif ettiğini belirten Smotrich, "Başbakana, Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin A ve B bölgelerinden C bölgesine nakledilmesini öngören bir plan sundum." açıklamasını yaptı.

İşgal altındaki topraklar üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulunan Smotrich, "Batı Şeria, İsrail'in güvenlik kuşağıdır. Dünyaya, oradaki kontrolümüzü zayıflatmaya çalışan herkesin ağır sonuçlarla karşılaşacağını açıklamanın zamanı gelmiştir." iddiasında bulundu.

Smotrich ayrıca, Yahudi "yerleşim" birimlerinin güçlendirilmesi ve "İsrail toprakları" olarak nitelendirdiği alanlarda kontrolün derinleştirilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'de Netanyahu’nun koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinden kadın Milletvekili Limor Son Har-Melech tarafından dün Oslo Anlaşması'nın iptali kanun teklifi sunulmuş, ancak Netanyahu'nun talebiyle kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmişti.

AB dışişleri bakanlarından İsraillilere yaptırım

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının, Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurmuştu.

AB dışişleri bakanlarının, İsraillilerin yanı sıra Hamas'ın önde gelen isimlerine yönelik yeni yaptırımlar konusunda da anlaşmaya vardığı bildirilmişti.