Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2026 22:29

Endonezya, UNIFIL için Lübnan'a 742 silahlı kuvvetler personeli gönderecek

Endonezya'nın, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (TNI) 742 personel göndereceği duyuruldu.

Endonezya, UNIFIL için Lübnan'a 742 silahlı kuvvetler personeli gönderecek

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Dudung Abdurrachman, Batı Java eyaletindeki TNI Barış Gücü Misyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Dudung, Lübnan'da görev yapan Endonezyalı barış gücü askerlerinin rotasyonunu sağlamak amacıyla UNIFIL'e 742 TNI personelinin gönderileceğini belirtti.

Birliklerin hazır olduğunu belirten Dudung, askerlerin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono da burada yaptığı konuşmada Lübnan'da durumun ciddiyetini vurgulayarak güvenliğin öncelikli olduğunu ifade etti.

UNIFIL'e yönelik saldırılarda 6 asker ölmüştü

Lübnan'ın güneyinde 29 ve 30 Mart'ta yapılan iki ayrı saldırıda UNIFIL mensubu 4 Endonezyalı asker ölmüştü.

UNIFIL, 18 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği değerlendirilen bir saldırıda ise 2 Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Böylece Lübnan'da UNIFIL'e yönelik saldırılarda hayatını kaybeden UNIFIL askerlerinin sayısı 6'ya çıkmıştı.

ETİKETLER
Lübnan Endonezya Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Hantavirüs vakalarının olduğu yolcu gemisi Tenerife'den ayrılarak Rotterdam'a hareket etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:36
Bakan Fidan'dan Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye'ye taziye ziyareti
23:15
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha ziyaretinde Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile görüştü
22:33
Zuhal Böcek "rüşvet" soruşturmasında ek ifade verdi
22:25
Hantavirüs vakalarının olduğu yolcu gemisi Tenerife'den ayrılarak Rotterdam'a hareket etti
22:07
Türkiye'de nisan yağışları normalin üzerinde gerçekleşti
21:55
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Biz tüm seçeneklere hazırız
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
FOTO FOKUS
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ