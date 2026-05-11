Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2026 21:53

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Biz tüm seçeneklere hazırız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yanlış strateji ve kararların her zaman yanlış sonuca yol açacağını belirterek, “Biz tüm seçeneklere hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Biz tüm seçeneklere hazırız

Kalibaf, sosyal medya hesabından, ABD'yle müzakere sürecine işaret ederek, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin hazırlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Kalibaf, “Silahlı kuvvetlerimiz, her türlü saldırıya ders verici bir karşılık vermeye hazır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuç meydana getirecek. Dünya bunu anlamıştır. Biz tüm seçeneklere hazırız. Şaşkına dönecekler.” ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın gönderdiği öneri için "aptalca" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendilerine gönderdiği ve reddettiği son öneriden hiç memnun olmadığını ve bu öneride, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı taahhüdünü yapmadığını aktararak, "İran’ın gönderdiği öneri, aptalca bir öneriydi, kimse bunu kabul etmezdi. Belki Obama ve Biden kabul ederdi." diye konuştu.

Trump, 4 gün boyunca İran’dan gelecek mektubu beklediklerini ve "hazırlanmasının 10 dakika sürmesi gerektiğini" belirttiği mektuptan memnun olmadığının altını çizdi.

İran yönetiminin "aptal insanlardan" oluştuğunu savunan ABD Başkanı, "Şöyle düşünüyorlar; 'Bundan sıkıldım, biraz baskı hissediyorum.' diyeceğimi düşünüyorlar. Hiçbir baskı hissetmiyorum. Biz bir zafer kazanacağız. Askeri açıdan teorik olarak zaten tam bir zafer elde ettik." yorumunu yaptı.

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Lübnan'da sağlık merkezine saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
Endonezya, UNIFIL için Lübnan'a 742 silahlı kuvvetler personeli gönderecek
22:36
Bakan Fidan'dan Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye'ye taziye ziyareti
23:15
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha ziyaretinde Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile görüştü
22:33
Zuhal Böcek "rüşvet" soruşturmasında ek ifade verdi
22:25
Hantavirüs vakalarının olduğu yolcu gemisi Tenerife'den ayrılarak Rotterdam'a hareket etti
22:07
Türkiye'de nisan yağışları normalin üzerinde gerçekleşti
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
FOTO FOKUS
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ