İran Meclis Başkanı Kalibaf: Biz tüm seçeneklere hazırız

Kalibaf, sosyal medya hesabından, ABD'yle müzakere sürecine işaret ederek, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin hazırlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Kalibaf, “Silahlı kuvvetlerimiz, her türlü saldırıya ders verici bir karşılık vermeye hazır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuç meydana getirecek. Dünya bunu anlamıştır. Biz tüm seçeneklere hazırız. Şaşkına dönecekler.” ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın gönderdiği öneri için "aptalca" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendilerine gönderdiği ve reddettiği son öneriden hiç memnun olmadığını ve bu öneride, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı taahhüdünü yapmadığını aktararak, "İran’ın gönderdiği öneri, aptalca bir öneriydi, kimse bunu kabul etmezdi. Belki Obama ve Biden kabul ederdi." diye konuştu.

Trump, 4 gün boyunca İran’dan gelecek mektubu beklediklerini ve "hazırlanmasının 10 dakika sürmesi gerektiğini" belirttiği mektuptan memnun olmadığının altını çizdi.

İran yönetiminin "aptal insanlardan" oluştuğunu savunan ABD Başkanı, "Şöyle düşünüyorlar; 'Bundan sıkıldım, biraz baskı hissediyorum.' diyeceğimi düşünüyorlar. Hiçbir baskı hissetmiyorum. Biz bir zafer kazanacağız. Askeri açıdan teorik olarak zaten tam bir zafer elde ettik." yorumunu yaptı.