Trump: İran askeri açıdan tamamen yenilgiye uğratıldı

Trump, açıklamasında,"İran nükleer silaha sahip olamaz. Sahip olamaz. Eğer sahip olsalardı, Orta Doğu yok olurdu, İsrail yok olurdu ve muhtemelen sıradaki hedef Avrupa olurdu. Biz dünyaya bir hizmet veriyoruz ve bu 47 yıldır devam ediyor. Gücü olan diğer başkanlar ve diğer ülkelerin liderleri bunu yapmalıydı ama yapmadılar. Ama bu çok basit bir plan. İran nükleer silaha sahip olamaz ve nükleer silaha sahip olmayacak." dedi.

İran'ın askeri açıdan tamamen yenilgiye uğratıldığını kaydeden ABD Başkanı, "Elinde çok az şey kaldı. Muhtemelen bu süre zarfında kapasitelerini artırmışlardır. Bunu yaklaşık bir günde ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Donald Trump, İran ile ateşkesin yapay bir solunum cihazına bağlı olduğunu belirterek, "Liderlerinin birincil, ikincil ve üçüncü kademenin yarısı öldürüldü. Sonra geri gelip müzakere etmek istiyorlar ve bize aptalca bir teklif sunuyorlar." dedi.