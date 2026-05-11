Dünya
TRT Haber 11.05.2026 18:47

Trump: İran askeri açıdan tamamen yenilgiye uğratıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri açıdan tamamen yenilgiye uğratıldığını belirterek "İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil" dedi.

Trump, açıklamasında,"İran nükleer silaha sahip olamaz. Sahip olamaz. Eğer sahip olsalardı, Orta Doğu yok olurdu, İsrail yok olurdu ve muhtemelen sıradaki hedef Avrupa olurdu. Biz dünyaya bir hizmet veriyoruz ve bu 47 yıldır devam ediyor. Gücü olan diğer başkanlar ve diğer ülkelerin liderleri bunu yapmalıydı ama yapmadılar. Ama bu çok basit bir plan. İran nükleer silaha sahip olamaz ve nükleer silaha sahip olmayacak." dedi.

İran'ın askeri açıdan tamamen yenilgiye uğratıldığını kaydeden ABD Başkanı, "Elinde çok az şey kaldı. Muhtemelen bu süre zarfında kapasitelerini artırmışlardır. Bunu yaklaşık bir günde ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Donald Trump, İran ile ateşkesin yapay bir solunum cihazına bağlı olduğunu belirterek, "Liderlerinin birincil, ikincil ve üçüncü kademenin yarısı öldürüldü. Sonra geri gelip müzakere etmek istiyorlar ve bize aptalca bir teklif sunuyorlar." dedi.

ABD Donald Trump İran
