AA 11.05.2026 16:00

Pakistan, 15 polisin öldüğü terör saldırısının ardından Afganistan'a diplomatik nota verdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde 15 polisin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Afganistan'a diplomatik nota verildiğini açıkladı.

Pakistan, 15 polisin öldüğü terör saldırısının ardından Afganistan'a diplomatik nota verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Mayıs'ta Bannu bölgesindeki polis karakoluna yönelik saldırı sonrası Afganistan Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıyla ilgili detaylı soruşturma, toplanan deliller ve teknik istihbaratın, "eylemin Afganistan'da bulunan teröristlerce planlandığını" gösterdiği ifade edilerek, Kabil yönetimine olay nedeniyle diplomatik nota verildiği belirtildi.

İslamabad yönetiminin, Afgan topraklarının Pakistan'a yönelik terör saldırılarında kullanılmasından endişe duyduğu, saldırının faillerine karşı "kararlı şekilde karşılık verme" hakkının saklı tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Afganistan'daki terör örgütlerinin varlığı ile faaliyet göstermelerine imkan sağlayan ortamın, Birleşmiş Milletler (BM) 1988 Afganistan Yaptırım Komitesini destekleyen izleme ekibi ve diğer uluslararası kuruluşların raporlarında belgelendiği savunuldu.

Terörle mücadelenin ortak mesele olduğu vurgulanan açıklamada, Afganistan'ın, topraklarının diğer ülkelere yönelik terör faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermeme taahhüdünü yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, Afganistan yönetiminden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına 9 Mayıs'ta düzenlenen intihar saldırısında 15 polisin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

