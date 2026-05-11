Tunceli-Ovacık kara yolu 2-3 gün ulaşıma kapatılacak

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tunceli-Ovacık kara yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor.

Yolun 32. kilometresinde çalışmaların yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Genişletme çalışmaları kapsamında üçüncü kontrollü patlatma 12 Mayıs günü saat 08.00'de gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle söz konusu yolun yapılacak temizlik çalışması nedeniyle 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergah olarak Çiçekli-Demirkapı-Hozat istikametini kullanmaları istendi.