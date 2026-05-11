TRT Haber 11.05.2026 14:30

İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa'da nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü de bulunuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzdoğa A.Ş.'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Tunç Soyer'in danışmanlarından İzdoğa Eski Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ile eski genel müdür Özkan Baturu gözaltına alındı.

Kooperatif yolsuzluğu soruşturmasından halen tutuklu bulunan İzbeton Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve 2 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzdoğa'da geçmiş döneme ait bazı işlemlerde hata ve usulsüzlüğe dair tespitler Sayıştay raporlarına da yansımıştı. Şirketin bazı proje ve makine alımlarında zarara uğratıldığı belirtilmişti.

Soruşturmanın İzdoğa'da geçmiş dönemde gerçekleştirilen bu işlemlere yönelik olduğu öğrenildi.  

