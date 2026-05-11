Ekonomi
AA 11.05.2026 13:58

Beş yıldızlı ücretsiz halk plajları sezona hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te çalışmaları sürdürülen üç yeni halk plajı ile vatandaşların ücretsiz ve nitelikli hizmete erişiminin kolaylaşması hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajı projeleri, hem yerel halkın turizm imkanlarından yararlanmasını sağlamak hem de sahil bölgelerinde nitelikli kamu hizmeti sunmak amacıyla sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019'da başlatılan 20 ücretsiz girişli halk plajı, Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere farklı turizm merkezlerinde hizmet sunuyor.

Bu kapsamda başlatılan Bitlis Adilcevaz Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Sinop İnceburun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Samsun Yakakent Ücretsiz Girişli Halk Plajı projelerinin 2026 yılı itibarıyla çalışmaları devam ediyor.

Bu projelerle mevcut halk plajı ağı genişletilerek farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların da plajlara erişiminin artırılması hedefleniyor.

Girişler ve temel ihtiyaçlar tamamen ücretsiz olarak sunulurken, tuvalet, duş, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları gibi hizmetlerin yanı sıra bebek bakım odası, mescit, spor alanları ve etkinlik alanları da plajlarda yer alıyor.

Projelerde engelli vatandaşların erişimine özel önem verilirken, tüm alanlar erişilebilirlik kriterlerine uygun şekilde planlanıyor.

Plajlarda yeme-içme ve otopark gibi hizmetler de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunuluyor.

